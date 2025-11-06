Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 01:25

Cidades

Ponte na MS-448 é liberada após conclusão de reparos em Miranda

Serviço realizado pela Agesul, em parceria com o Governo do Estado, garante mais segurança e mobilidade na região

Redação

Publicado em 06/11/2025 às 20:00

Ponte dá acesso à Aldeia Lalima e ao Assentamento Tupãbaê / Prefeitura de Miranda

A Prefeitura de Miranda informou que a ponte de madeira localizada na MS-448, que dá acesso às fazendas, à Aldeia Lalima e ao Assentamento Tupãbaê, foi totalmente consertada e voltará a funcionar normalmente a partir desta quinta-feira (6).

Os serviços de recuperação foram executados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), com apoio e parceria do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, garantindo mais segurança e melhor circulação para produtores rurais, moradores e comunidades indígenas que utilizam a via.

