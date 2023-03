Ponte na MS-481 passa por reconstrução, após fortes chuvas

Reconstrução / Governo do estado

Na região de fronteira de Mato Grosso do Sul, a ponte de madeira sobre o Rio Verde, na MS-481, próximo à divisa de Aral Moreira com Ponta Porã, passa por obras de reconstrução depois de ser danificada pelas fortes chuvas que atingiram o Estado no mês passado.

A estrutura de 36 metros precisou ser reformada para garantir a trafegabilidade na região e a expectativa é de que os serviços durem mais 15 dias, dependendo da trégua das chuvas.

“Estamos de plantão atendendo todas as estradas e pontes estaduais que precisam de apoio urgente. Pontos críticos serão recuperados para que a gente possa retirar a safra e permitir que as pessoas andem em segurança”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

A recuperação da travessia é feita através do contrato de manutenção de pontes de madeira sob a responsabilidade da 11ª Residência Regional da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em Amambai.