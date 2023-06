Ponte no distrito de Águas do Miranda em Bonito está interditada

Veículos leves estão passando por sistema "pare-e-siga" / Divulgação

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) emitiu nesta sexta-feira, 30, um comunicado sobre a interdição do trânsito de veículos pesados na ponte da rodovia MS-345, sobre o Rio Miranda, no perímetro urbano do distrito de Águas do Miranda, em Bonito.

Automóveis leves, como carros e motos, estão autorizados a trafegar com segurança pela estrutura no sistema “pare e siga”, que começou a funcionar nesta sexta-feira (30). Já veículos pesados, como caminhões e carretas, estão proibidos de passar pelo local.

A interdição se faz necessária para a manutenção da estrutura, que apresenta deslocamento nas juntas de dilatação quando é utilizada por grandes veículos. Tão logo a Agência efetue os serviços, o trânsito será liberado.