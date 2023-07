Ponte sobre o Rio Miranda no trecho do Distrito das Águas está interditada

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) interditou nesta sexta-feira, dia 30, a ponte sobre o Rio Miranda na rodovia MS-345 depois que moradores perceberam irregularidades na angulação do piso, devido à movimentação de caminhões. A ponte, que dá acesso ao Distrito de Águas do Miranda, foi inaugurada em 1968.

No local, os moradores perceberam que o piso levantava com o peso dos caminhões e, preocupados, acionaram a PMA (Polícia Militar Ambiental), que entrou em contato com a Agesul, responsável pela interdição.

Com a identificação do problema, a Agesul restringiu o trânsito sobre a ponte, permitindo apenas a passagem de caminhonetes, carros pequenos e motos.