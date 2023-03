Ponte sobre o Rio Perdido passa por reparos emergenciais

Ponte atende produtores locais, que estimam uma lavoura de 20 mil hectares na região / Divulgação

Passa por obras de manutenção a ponte de madeira sobre o Rio Perdido, na divisa dos municípios de Porto Murtinho e Jardim, no Sudoeste de Mato Grosso do Sul. A estrutura de 40 metros de comprimento acabou danificada no final de fevereiro por causa das fortes chuvas que atingiram a região.

Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), os reparos na travessia tiveram início na sexta-feira (3) passada e a expectativa é de que o serviço seja concluído até o próximo sábado (12).

A manutenção emergencial da ponte, que é da Prefeitura de Porto Murtinho, recebe investimento de R$ 149 mil, em uma parceria com o Governo do Estado.



A ponte de madeira em vigamento simples sobre o Rio Perdido está localizada na estrada vicinal Tupã, sentido a 4 palanques. Ela atende produtores locais, que estimam uma lavoura de 20 mil hectares na região.

Sem a ponte, segundo a Residência Regional da Agesul em Jardim, os produtores teriam que fazer 90 quilômetros de viagem até Bonito e dar uma volta de mais 50 quilômetros no trevo de Jardim para andar 15 quilômetros e pegar o trevo até Tupã, em um caminho de 65 quilômetros de asfalto e 70 de estrada de chão. Com a ponte, o percurso é de cerca de 25 quilômetros.