Ponte sobre Rio Nabileque terá travessia de veículos suspensa para reforma

Travessia de veículos suspensa entre os dias 7 a 23 de janeiro / Divulgação

A ponte sobre o Nabileque, localizada na MS-195, no trecho entre a Fazenda Jatobá e Fazenda Baía dos Touros, no Pantanal, vai ter a travessia de veículos suspensa entre os dias 7 a 23 de janeiro, para serviços de reforma e recuperação da estrutura de madeira.

No local será feito a troca de peças danificadas e feito os reparos necessários na estrutura. A passagem na ponte pelos pedestres será permitida, mesmo com a realização das atividades, no entanto neste período será a suspensa a passagem dos veículos, para que o trabalho seja feito de forma adequado.

A região do Pantanal tem recebido grandes investimentos, para qualificar a infraestrutura, fomentar o turismo, contribuir com os povos locais, estimular a economia das cidades e ainda preservar sua fauna e vegetação.