Pontes de concreto em estradas vicinais dão logística ao campo

Nos últimos quatro anos foram investidos R$ 110,4 milhões na construção de pontes de concreto em MS / Agesul

A construção de pontes de concreto em estradas vicinais nos municípios de Rio Negro e Ribas do Rio Pardo levam competitividade aos trabalhadores do campo, que ganham logística e transporte eficiente.

Em Rio Negro, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), já entregou neste ano uma travessia de 50 metros sobre o rio que leva o mesmo nome da cidade, em um investimento de R$ 2,5 milhões.

A estrutura já foi liberada para o tráfego de veículos, potencializando o escoamento da produção agropecuária da região.

Uma outra ponte de concreto está em construção na área rural da cidade. Sobre o Rio do Peixe, a travessia de 40 metros também vai atender produtores locais. A obra recebe R$ 1,6 milhão de investimento e está 65% concluída.

Segundo a Agesul, a infraestrutura e a mesoestrutura estão finalizadas. As vigas também já estão prontas para serem instaladas. Depois desse trabalho, vem a colocação da laje, dos guard-rails e do aterro para os encabeçamentos e sinalização.

Já em Ribas do Rio Pardo, está em construção uma ponte de concreto de 30 metros sobre o Córrego da Viga, na faixa limítrofe com Nova Andradina. Em fase de lançamento das vigas, a edificação da travessia está 65% executada. O investimento de R$ 1,8 milhão também vai contribuir com a estruturação logística dos dois municípios.

Segundo a Diretoria de Empreendimentos Viários da Agesul, nos últimos quatro anos (2019-2022) foram investidos R$ 110,4 milhões na construção de pontes de concreto em Mato Grosso do Sul. Neste ano, o Governo do Estado tem R$ 89 milhões aplicados neste tipo de obra.