Pontim presta homenagem aos alunos que brilharam na Olimpíada estudantil do DF

O vereador e presidente da Câmara Municipal da cidade de Aquidauana Nilson Pontim (MDB) esteve no Distrito de Cipolândia, para entregar Moção de Aplauso ao professor Darinei Marcos de Lima, da Escola Municipal Ada Moreira Barros, e aos 35 alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental da unidade, que foram vencedores na 2ª ONEE - 2022 (Olimpíada Nacional de Eficiência Energética). O evento, que aconteceu em Brasília (DF), contou com a participação de 180 mil estudantes de todas as regiões do Brasil.

A moção oferecida foi uma proposta que o vereador apresentou em sessão plenária, e que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores da cidade. Durante a cerimônia de entrega, Nilson Pontim destacou a admiração dele por aquela agremiação escolar,

“É com muito orgulho, respeito e admiração que homenageio a comunidade estudantil da Escola Municipal Ada Moreira Barros pela conquista em nível Brasil".

O professor Darinei, que foi homenageado junto com a comunidade e os estudantes, destacou que o resultado da participação na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética não poderia ter sido melhor, pois os estudantes de escola que fica no Distrito de Cipolândia, em Aquidauana, conquistaram 35 medalhas, sendo 30 de ouro, quatro de prata e uma de Bronze, o que prova o quanto a dedicação e o esforço deles e dos professores são importantes para alcançar o sucesso. Sobre o desempenho, o professor afirmou que:

“A estudante Daiane, entre quase 2.000 inscritos no Estado de Mato Grosso do Sul, conquistou o 3º lugar. Essa foi uma grande vitória para todos nós. Eu também tive a honra de ser premiado na competição, conquistando o 1º lugar entre os professores do Estado de Mato Grosso do Sul”.

Durante o evento, outros educadores da Escola Municipal Ada Moreira Barros também foram lembrados pelo papel importante e fundamental que tiveram nesse campeonato e na conquista dos alunos, como os Professores Mario Nelson, Viviane Cristina, Leide Laura, Vilma Barbosa, Joseli Cordeiro, Lucineia Prates, Elza Calves, Maristela Plácido, Silvana L. Franco, Helder Caitano e Jucimeire Rodrigues da Luz.

Na cerimônia, o vereador Nilson Pontim, destacou e também reconheceu a importância da diretora da escola, Eliete Aparecida Carvalho, da coordenadora, Professora Elza Eronilde Rosa Calves Ferreira pelo resultado dos alunos e destacou a importância da iniciativa da Aneel (Agencia Nacional de Energia Elétrica), na realização do evento que tem o propósito de multiplicar essa temática.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro e o parlamentar também receberam o reconhecimento e a gratidão pelos investimentos feitos na estrutura da escola e pelo apoio aos dirigentes e trabalhadores em educação, que ajudaram a consolidar essa vitória.

A ONEE (Olimpíada Nacional de Eficiência Energética) é uma iniciativa da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), coordenação do Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica) e com a realização por parte das concessionárias de energia CELESC Distribuição, CEMIG Distribuição, COPEL Distribuição, Grupo CPFL, Grupo EDP, Grupo ENEL, Grupo ENERGISA, Grupo Equatorial, Grupo NEOENERGIA e LIGHT, visando, através de provas e desafios gamificados, ofertar conhecimento sobre a Eficiência Energética.

Medalhas de Ouro

Ana Clara Ferreira Orsi, Jair Borges Marques, Anderson Walace de Sousa Pereira, Juliana dos Santos da Luz, Andréia de Oliveira Gomes, Loester da Silva Dias, Carolaine Dias Oliveira, Lorena Camili Ferreira Santos da Silva, Daiane Santos Carvalho, Luis Fernando Santos de Oliveira, Fagner Santana da Silva Júnior, Luis Fernando Martinez Ferreira, Felipe Alves dos Santos, Mariane Vieira Zaurízio, Gabriel Samuel Tavares Delgado, Miguel Freitas Cáceres, Geovanna Ortiz de Rezende, Miguel Lopes de Souza, Gleison Mateus dos Santos Costa, Raynara Olmedo dos Santos, Guilherme Neres Santana, Rilari Valdez Pereira, Heslander Lucas Garcia Silva Dorneles, Sérgio Augusto Adriano Macedo, Idevaldo Vinícius Rocha Queiroz, Valtemir Fernandes Justino Dias, Isaque de Lima Bicudo, Vilmar Martins de Souza, Izabel Pereira de Jesus e Vitória Martinez Cordeiro.

Medalhas de Prata

Ygor da Luz Eliezer, Lucas Martins de Góes Nery, Carlos Alexandre Borges do Prado e Lauriane Santos Carvalho.

Medalha de Bronze

Gabriel Gonçalves Bertoldo

Professor representante do 1º lugar do Estado do MS

Darinei Marcos de Lima