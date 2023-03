Pontos críticos em atropelamento de animais na BR-262 são sinalizados com bonecos

Pontos passam a ser monitorados / (Foto: Divulgação)

Trechos da BR-262, entre Corumbá e Miranda, receberam nesta sexta-feira (10) reforço na sinalização e câmeras de monitoramento, com objetivo de reduzir os altos índices de atropelamento de animais silvestres.

Conforme o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), a proposta é manter a sinalização por tempo indeterminado em sete áreas, câmeras trap devem auxiliar na identificação de animais que utilizam trechos e servir para futuras pesquisas.

A ação conta com apoio da PMA (Polícia Militar Ambiental), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e DNIT-MS (Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), com a instalação dos oito bonecos de sinalização para manter limpo os trechos de ponte onde as câmeras traps foram instaladas.

“O trabalho conjunto envolvendo a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Rodoviária Federal, o DNIT e nós do IHP é para alertar pontos críticos. Colocamos manequins sinalizadores e o objetivo é que os motoristas que passam pela rodovia vejam a sinalização e diminuam a velocidade e fiquem atentos para evitar atropelamentos da vida silvestre. Escolhemos áreas onde identificamos que a fauna utiliza mais para cruzar a rodovia, onde estão mananciais de água”, disse o médico veterinário do IHP, Geovani Tonolli.