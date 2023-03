População chamada a contribuir para o planejamento institucional do IFMS

A população de Aquidauana e região terá a oportunidade, nesta quarta-feira, de opinar sobre a construção do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). A audiência pública está marcada para começar às 19 horas, na Câmara Municipal de Aquidauana, e está aberta a estudantes, servidores e representantes da sociedade civil organizada. Podem, ainda, participar representantes da iniciativa privada e do poder público.

Além de Aquidauana, outros nove municípios que sediam o IFMS têm realizado audiências públicas para a construção do PDI para o período de 2024 a 2028. As sugestões, que podem ser por escrito ou pela participação na plenária, devem abranger os seguintes temas:



Oferta de cursos, seleção e ingresso de estudantes

Atendimento ao discente

Acessibilidade e atendimento a pessoas com necessidades específicas

Biblioteca

Infraestrutura

Tema livre

De acordo com a assessoria de imprensa do IFMS, o Plano de Desenvolvimento Institucional tem a função de estabelecer os objetivos e metas institucionais para as áreas do ensino, pesquisa, inovação, pós-graduação, extensão, gestão de pessoas, infraestrutura física e tecnológica, instalações acadêmicas, organização administrativa e gestão orçamentária.

O documento será estruturado em 14 eixos temáticos, previstos no Decreto nº 9.235/2017:

• Perfil Institucional

• Metodologia

• Planejamento Estratégico

• Projeto Pedagógico

• Cursos, Seleção e Ingresso

• Atendimento ao Discente

• Gestão de Pessoas

• Acessibilidade

• Avaliação e Acompanhamento

• Monitoramento, Controle e Revisão

• Biblioteca

• Gestão Financeira e Orçamentária

• Gestão de Riscos

• Infraestrutura

O processo de elaboração do PDI 2024-2028 começou em março de 2022, com a previsão de todas as atividades e recursos necessários para que o documento fosse construído.

Nos meses de agosto e setembro, estudantes e servidores dos dez campi e da reitoria participaram das reuniões da Matriz Swot, ferramenta de gestão que identificou as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças à instituição. Os resultados da análise institucional foram apresentados em novembro.

A construção do documento prevê outras duas etapas de participação social: o Congresso do Mapa Estratégico, onde a comunidade interna valida os objetivos e metas estratégicas do IFMS, e Consulta Pública à minuta do PDI 2024-2028.