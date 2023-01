População de Bonito aumenta 28% e chega a 25 mil habitantes

População de Bonito aumenta em 13 anos / Por Cima de Bonito/ BonitoMais

A população de Bonito cresceu 28% e chega a 25 mil habitantes diz a prévia do Censo 2022 realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A informação foi divulgada pelo Bonito Mais com base nos dados colhidos no município até dezembro de 2022. Até o momento conta que a cidade tem em torno de 25.185 habitantes.

Os números superam a estimativa feita pelo próprio IBGE com base no dados de 2010, quando a cidade possuía 19.587 habitantes e representa um crescimento de 28% no índice populacional.

Conforme o portal, os dados ainda não estão consolidados, porque 27% dos imóveis visitados na cidade não responderam ao questionário, seja por recusa do morador ou por estarem vazios no momento da visita.

Até dezembro, as equipes de trabalho contabilizaram 17.277 habitantes, com base nos questionários respondidos.

O prefeito Josmail Rodrigues reforçou o pedido a comunidade para que colaborem com os recenseadores, recebendo-os em suas casas e respondendo ao questionário. “O Censo é realmente importante para o município. É com ele que conhecemos o perfil dos nossos habitantes, levantamos um diagnostico de suas necessidades e podemos agir em cima disso”, afirma.

Além disso, os moradores que não responderam ao Censo podem ligar no 137 e responder ao questionário pelo telefone.