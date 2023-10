Porto Murtinho alcança 43,4°C e bate novo recorde anual de maior temperatura

Sol e calor em Porto Murtinho / Edemir Rodrigues/Gov MS

Porto Murtinho bateu novo recorde de maior temperatura do ano, com calor de 43,4°C, conforme a estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta terça-feira, 17.

O valor atingiu ápice por volta das 14h e 15h, na estação localizada na 2° Companhia de Fronteira. Na segunda-feira, 16, a região já havia marcado a maior temperatura entre cidades do Brasil, com 42°C. O último recorde foi de 42,8°C.

A região pantaneira, sudoeste, bolsão e sul do Estado enfrentam uma onda de calor extremo. O alerta do Inmet coloca o Estado em situação de perigo para saúde e risco de incêndios, até quinta-feira, 19. Os termômetros devem ficar 5°C acima da média normal para o período.

Aquidauana também está na lista das mais quentes do Estado. A cidade marcou calor de 40°C e sensação térmica de 40,2°C na tarde de hoje.