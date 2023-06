Porto Murtinho comemora 111 anos com shows e rodeio

Ponto turístico de Porto Murtinho / Foto: Divulgação

Construída na antiga fazenda Três Barras, um Porto Rústico de madeira para a exportação da Erva-mate, a cidade de Porto Murtinho comemora nesta terça-feira, 13, 111 anos de fundação. A celebração conta com shows e rodeio nesta noite.

Fundada em 1912, a história reforça a exuberância do município banhado pelo Rio Paraguai, trecho de exportações importantes para economia do Estado. A cidade foi palco de uma série de acontecimentos marcantes na história do nosso País, como a Guerra da Tríplice Aliança e a Revolução de Getúlio Vargas de 1932.

O banco de dado mostra que as construções arquitetônicas e monumentos históricos espalhados por toda a cidade são verdadeiros museus ao ar livre e se tornaram um dos principais atrativos turísticos. Uma volta pela cidade expõe a riqueza vivida pela população no auge dos ciclos erva-mate, tanino e charque.

Festa

Desde o fim de semana, o município celebra coim festa o aniversário de emancipação, com o tradicional desfile cívico. O show da dupla Munhoz e Mariano, que aconteceria na segunda-feira, 12, foi adiada para esta noite. Os artistas não conseguiram pousar devido à neblina e chuva intensa em Campo Grande.

Confira o primeiro dia de festa: