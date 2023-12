Porto Murtinho festeja o fim do ano com show de Bruna Viola

Bruna Viola faz show da virada / Assessoria/ Divulgação

Um dos maiores nomes na atualidade da música sertaneja ou agronejo -, a cantora, compositora e interprete Bruna Viola é a grande atração anunciada para a Virada do Ano em Porto Murtinho, no próximo dia 31. Os shows gratuitos serão realizados na Praça de Eventos, no centro da cidade fronteiriça.

Com a cidade toda enfeitada com o tema natalino as praças, a orla portuária e os prédios históricos -, a prefeitura de Porto Murtinho organizou uma extensa programação de fim de ano envolvendo também os projetos sociais e a população.

Na virada do ano, a presença de Bruna Viola, uma das novas estrelas do sertanejo raiz, marcará a chegada de um ano novo de retomada econômica da cidade Portal da Rota Bioceânica. A cantora mato-grossense celebra 19 anos de carreira e em 2017 ganhou o Grammy Latino com "Melodias do Sertão", melhor álbum de raízes brasileiras. O show do dia 31 será aberto pela prata da casa Aryane Delvalle e haverá ainda apresentações de grupos de axé e pagode.