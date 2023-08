Porto Murtinho recupera a malha viária da Colônia Bocaiuval

As ações da prefeitura de Porto Murtinho para recuperar a cidade com mais obras de infraestrutura e melhoramento dos serviços, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social, também contemplam a área rural do município, que abrange em grande parte a região e o entorno do Pantanal. Pontes também foram construídas e outras recuperadas.

Por determinação do prefeito Nelson Cintra, a secretaria municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos vem realizando atualmente intenso trabalho de recuperação e cascalhamento da malha viária da Colônia Bocaiuval, que se encontrava em condições precárias. As estradas vão acesso a pequenas e grandes propriedades rurais, que necessitam de acesso para escoamento da produção, chegada de suprimentos e o direito de ir e vir das pessoas.

Para o prefeito Nelson Cintra, a melhoria dos acessos na área rural faz parte do plano de reestruturação de Porto Murtinho, pensando no crescimento e desenvolvimento da cidade e do campo. “A gestão vem atuando em consonância com os diversos setores e poderes, a fim de que o trabalho cooperativo em prol da cidade seja o mais otimizado possível.” afirma Nelson.

Demandas do campo

Maquinários da prefeitura estão realizando o serviço de raspagem e adequação das vias, com colocação de material (cascalho) mais consistente em trechos que inundam quando chove, causando atoleiros que, muitas vezes, impedem a passagem de veículos, causando prejuízos aos produtores rurais. “Estamos atendendo demandas justas da nossa gente do campo e os acessos são nossa prioridade”, frisou o prefeito.

O secretário de Obras, Habitação e Serviços Públicos, Alexandre Viana Garcia Elias, disse que mais de 200 quilômetros de estradas vicinais serão recuperados, trabalho este em fase final de conclusão. “Além de recuperar as estradas, eliminando buracos e melhorando o acesso com alargamento da pista, reabrimos alguns trechos que estavam totalmente intransitáveis por atoleiros ou vegetação”, informou ele.

Pontes de madeira

A construção e reforma de pontes de madeira fazem parte das ações da prefeitura na área rural. Desde o início da gestão do prefeito Nelson Cintra a recuperação permanente das estruturas garante acesso e proporciona mais segurança e tranquilidade aos moradores locais. Já receberam atenção da prefeitura as pontes do Panorama, Vazante Amonguija e Amonguija.