Porto Murtinho registra a temperatura mais alta do país

Trecho de Porto Murtinho / Divulgação

Porto Murtinho mais uma vez liderou o ranking de cidades mais quentes do Brasil. No sábado, 22, os termômetros marcaram 39,4°C, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Outros municípios de Mato Grosso do Sul também registraram calor intenso. Corumbá ocupou a segunda posição, com 38,4°C, seguido por Miranda (38,2°C) e Aquidauana (37,5°C). Além das altas temperaturas, Porto Murtinho apresentou umidade relativa do ar em 27%, índice considerado abaixo do ideal para a saúde.

Fenômeno climático favorece calor extremo

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a intensa onda de calor na região sudoeste e pantaneira do estado é causada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo seco e quente.

Apesar do calor predominante, há possibilidade de pancadas de chuva devido ao aquecimento diurno combinado com o deslocamento de cavados atmosféricos. Esse tipo de precipitação característica do verão pode ocorrer de forma isolada, atingindo alguns bairros ou cidades, enquanto áreas vizinhas permanecem apenas com aumento da nebulosidade.

O alerta para chuvas intensas segue válido para todo o estado, com previsão de acumulados entre 20 e 50 milímetros, além de rajadas de vento que podem variar de 40 a 60 km/h. Em algumas localidades, não se descarta a ocorrência de tempestades acompanhadas de raios e ventos fortes.