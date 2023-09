Porto Murtinho terá programa de pavimentação com R$ 40 milhões em investimentos

Pavimentação e drenagem estão previstos / Sílvio de Andrade

O prefeito de Porto Murtinho Nelson Cintra anunciou programa de pavimentação asfáltica e drenagem da história do município, com a assinatura de convênio com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 40 milhões.

O recurso, viabilizado com aprovação da Câmara de Vereadores e apoio da bancada federal, levará infraestrutura aos bairros Jockey Clube, Nossa Senhora Aparecida, Florestal, Nossa Senhora de Caacupê, Saladero e Vila Célia, atendendo antiga reivindicação dos moradores que hoje convivem com lama e poeira. Serão contempladas também ruas e avenidas do perímetro central.

Em quatro etapas, o programa começa ainda neste ano com a liberação da primeira parcela, de R$ 10 milhões, contrato este assinado pelo prefeito e a superintendência regional do banco, em Campo Grande. “É um momento muito importante para a nossa Porto Murtinho, que se prepara para se tornar o novo Canal do Panamá com a Rota Bioceânica (Brasil-Chile)”, disse Cintra.

Mais investimentos

Os investimentos em infraestrutura somarão R$ 85 milhões com os aportes do Governo do Estado e recursos próprios do município. Hoje, mais de 30 milhões estão sendo aplicado em diversas obras, incluindo a restauração asfáltica de 10 quilômetros de pavimento no centro da cidade e reconstrução da rua 13 de Junho, no valor de R$ 12 milhões (recursos do Estado).

“Estamos atingindo nossa meta de reconstruir a cidade para a chegada do novo ciclo de desenvolvimento econômico. Os recursos estão chegando fruto do bom relacionamento político com a bancada federal, com os nossos deputados estaduais e com o governador Eduardo Riedel, além do apoio da Câmara de Vereadores e o empenho da nossa equipe de projetos”, destacou.

O convênio com a CEF garante linha de crédito via Finisa (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento). O contrato foi assinado pelo prefeito Nelson Cintra, pela superintendente regional do banco, Márcia Iguchie e o gerente, Carlos Fábio Gomes Damasceno. Presentes ao ato o deputado federal Luiz Ovando e os vereadores murtinhenses, dentre eles o presidente da Câmara, Elbio dos Santos Balta.