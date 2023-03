Povo das Águas atende região do Baixo Pantanal a partir desta sexta-feira

Serviço de odontologia / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Corumbá, por meio do Programa Social Povo das Águas, atende a partir desta sexta-feira (3) aos ribeirinhos da parte baixa do Pantanal. A ação social é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Os serviços começam com atendimento aos moradores da região do Formigueiro e Volta Grande, das 14h às 17 horas, na Casa da Dona Fátima. No sábado (4) os serviços serão prestados no Porto da Manga, no Rancho do Sossego, do senhor Tinga e da dona Galena, das 8h às 12 horas.

No domingo (5) das 8h às 12 horas, a equipe estará no Hotel da Odila assistindo aos ribeirinhos do Porto Morrinho. Na segunda-feira (6) será atendida a comunidade de Porto Esperança, na Escola Municipal de Porto Esperança, também das 08h às 12 horas. Na terça-feira (7) o trabalho será com a comunidade de Forte Coimbra, das 08h às 12 horas, na Escola Ludovina Portocarrero.

Uma equipe da Defensoria Pública da União (DPU) vai participar das ações do Programa Povo das Águas na região do Baixo Pantanal. Entre as demandas da população daquela região, que serão atendidas pela DPU estão serviços relacionados a aposentadoria; auxílio-doença; Benefício de Prestação Continuada (BPC); pensão por morte; salário-maternidade; medicamentos e cirurgias.

O Programa Social Povo das Águas é mantido com recursos próprios do Executivo, para levar assistência médica, social e educacional para as famílias que vivem em regiões de difícil acesso de Corumbá.