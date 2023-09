Povo das Águas atende ribeirinhos no Pantanal de Corumbá

Programa Povos das Águas / Divulgação

O programa social Povo das Águas, atende neste sábado, 2, as famílias residentes na região do Porto da Manga, no Pantanal de Corumbá. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

A atividade segue até a próxima semana:

Domingo - das 8h às 12h - Porto Esperança

Segunda-feira - das 8h às 12h - Forte Coimbra e Escola Municipal Ludovina Portocarrero

Terça-feira- das 8h às 12h - Porto Morrinho

O Programa Social Povo das Águas atende famílias que residem em regiões de difícil acesso do Pantanal corumbaense com ações médicas, odontológicas, sociais, assistenciais, educacionais e de fomento a pequenas produções