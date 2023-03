Povo das Águas atende ribeiros do Baixo Pantanal na sexta-feira

Atendimento no Pantanal de Corumbá / Clóvis Neto

O programa Povo das Águas atende a comunidade da região baixa do Pantanal de Corumbá. A ação atende ribeirinhos de regiões distantes do centro urbano.

A ação social, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, começa às 17h e segue até 17h no primeiro dia, na região do Formigueiro e Volta Grande, na Casa da Dona Fátima. No sábado (4) os serviços serão prestados no Porto da Manga, no Rancho do Sossego, do senhor Tinga e da dona Galena, das 8h às 12 horas.

Já no domingo (5), das 8h às 12 horas, a equipe estará no Hotel da Odila assistindo aos ribeirinhos do Porto Morrinho. Na segunda-feira, dia 06, será atendida a comunidade de Porto Esperança, na Escola Municipal de Porto Esperança, também das 08h às 12 horas. Por fim, a agenda encerra na terça-feira (7), das 8h às 12h, na comunidade de Forte Coimbra, na Escola Ludovina Portocarrero.

Uma equipe da Defensoria Pública da União vai participar das ações, auxiliando na demanda dos moradores, como processos de aposentadoria; auxílio-doença; Benefício de Prestação Continuada (BPC); pensão por morte; salário-maternidade; medicamentos e cirurgias.