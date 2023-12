Preço do diesel deve ter redução de R$ 0,22 no litro, anuncia Petrobras

Variação do preço do combustível é constante / João Éric

A Petrobras anunciou que a partir desta sexta-feira (8), haverá uma redução no preço médio de venda do diesel A para as distribuidoras. Assim, a queda no preço deve ser de R$ 0,27 por litro e o valor passará para R$ 3,78.

O Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes) de Mato Grosso do Sul prevê um impacto médio de R$ 0,22 centavos nas bombas de combustível do estado, conforme o Campo Grande News.

Segundo a entidade, as alterações nos preços devem ser percebidas nas próximas semanas, uma vez que distribuidoras e postos ajustarão seus valores conforme as mudanças anunciadas pela Petrobras.

“Como sempre frisamos, o mercado é livre tanto para distribuidoras como para os postos, mas normalmente assim que os pedidos chegarem com preços alterados nas distribuidoras e postos devem ocorrer tais alterações”, explica a assessoria da Sinpetro.

Com a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel, a redução da parcela da Petrobras no preço ao consumidor será de R$ 0,24 por litro, totalizando uma média de R$ 3,33 por litro nas bombas.

Dessa forma, o preço médio do diesel A S10 nas bombas poderá atingir o valor de R$ 5,92 por litro, considerando que o Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para a semana de 26 de novembro a 02 de dezembro indicou um valor médio de R$ 6,16 por litro.

Entretanto, é importante destacar que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final é influenciado por diversos fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro de distribuição e revenda.

Além disso, a Petrobras salienta que a estimativa é referencial, e as autoridades competentes devem fiscalizar práticas abusivas ou lesivas ao consumidor. No acumulado do ano, a variação do preço de venda de diesel A para as distribuidoras é uma redução de 15,8%, equivalente a R$ 0,71 por litro.

Outros combustíveis - Quanto à gasolina, a Petrobras mantém os preços estáveis desde o último ajuste em 21 de outubro deste ano, resultando em uma redução acumulada de R$ 0,27 por litro no ano.

Já o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), popularmente conhecido como gás de cozinha, permanece inalterado desde 01 de julho deste ano, com uma redução acumulada de R$ 10,40 por botijão de 13 kg no ano. - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS