Prefeito de Bonito discute medidas para reduzir impacto de atestados médicos

Reunião nesta segunda-feira / Divulgação

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, realizou uma reunião com o médico do trabalho e perito trabalhista Dr. Walfrido Augusto Araújo Ferreira para tratar do elevado número de atestados médicos apresentados por servidores municipais. A situação tem gerado custos significativos aos cofres públicos, e a administração busca alternativas para enfrentar o problema.

Entre os temas debatidos, destaca-se a revisão do decreto que regulamenta os afastamentos por questões de saúde e uma mudança no cronograma de pagamento dos servidores municipais. A partir de janeiro de 2025, a folha salarial será paga até o 5º dia útil do mês seguinte, e não mais dentro do próprio mês, como vinha sendo feito até dezembro deste ano.

De acordo com o prefeito Josmail Rodrigues, a antecipação do fechamento da folha até o dia 20 de cada mês permitia que alguns servidores apresentassem atestados médicos após essa data, dificultando a análise e eventuais descontos dentro do período correto. “Isso gerava atrasos na apuração e resultava em custos adicionais para o município. Com a nova medida, garantiremos que todos os atestados sejam analisados dentro dos prazos estabelecidos pela legislação vigente”, explicou o prefeito.

Josmail destacou que a iniciativa não tem como objetivo prejudicar os servidores, mas assegurar o cumprimento da lei e proteger os recursos públicos.

Participação e soluções conjuntas

Além do prefeito e do médico perito, a reunião contou com a presença das secretárias municipais de Saúde, Ana Carolina Colla, e de Educação, Eliana Fregatto, bem como do procurador jurídico Osmar Prado e da equipe de Recursos Humanos do município.

A administração municipal segue avaliando formas de aperfeiçoar o controle de afastamentos, sem comprometer o bem-estar dos servidores, enquanto trabalha para minimizar os impactos financeiros sobre a gestão pública.