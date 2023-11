Prefeito de Corumbá antecipa repasses para Escolas de Samba

Iunes se reuniu com representantes da Liga Independente das Escolas de Samba / Clóvis Neto, Prefeitura de Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes anunicou na última sexta-feira (10),, a antecipação dos repasses para a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) para o Carnaval 2024.

Em reunião com o presidente da entidade, Victor Raphael de Almeida, e representantes das agremiações carnavalescas, o chefe do Executivo Municipal assegurou que a primeira parcela dos recursos estará liberada no início desta semana.

"Sempre fazemos o repasse em outubro, mas houve atraso em razão dos procedimentos de empenho dos recursos. Também contávamos com apoio do Governo do Estado em outubro, mas o Estado vai repassar em dezembro. Então, estamos fazendo a antecipação e nossa parte será em duas parcelas. Estamos trabalhando junto ao Estado para que faça [o repasse] em uma só parcela, em dezembro", disse Marcelo Iunes.

Assinado pelo prefeito, o Termo de Colaboração prevê repasse total de R$ 660.000,00 de recursos financeiros à Liesco, para a realização do desfile das Escolas de Samba de Corumbá no Carnaval 2024. São duas parcelas de R$ 330 mil cada , uma agora em novembro e a outra na segunda quinzena de janeiro do ano que vem.

"Esse repasse antecipado é importante para que possam se preparar com maior tranquilidade, conseguir comprar material com preços mais baratos e também para encontrar os materiais. Esse recurso ajuda as agremiações a se fortalecerem e darem continuidade ao trabalho que já estão fazendo. É uma iniciativa do prefeito Marcelo Iunes que promove o crescimento e o desenvolvimento do nosso carnaval", afirmou o diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Joilson Silva da Cruz.

Participando da reunião que definiu o repasse às agremiações filiadas à Liesco, o secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, frisou que a antecipação, por parte da Prefeitura, garante que as escolas de samba tenham planejamento ainda mais eficiente. "Ao viajarem com antecedência as escolas podem adquirir produtos de melhores qualidade e preços e tudo isso reflete na apresentação de um grande espetáculo".

Para o presidente da Liga Independente, o repasse antecipado é fundamental para o brilho dos desfiles das escolas de samba. "É uma praxe da administração do prefeito Marcelo Iunes antecipar o recurso. Quem vê o carnaval na avenida, acha que ele é feito da noite para o dia, mas não é. Na verdade, demanda muito planejamento. Estamos a pouco mais de 90 dias do carnaval, então, é mais do que importante termos a certeza do repasse, de forma antecipada, para produzirmos um belo espetáculo. Quanto mais a gente consegue esse recurso, de forma antecipada, mais condições temos de apresentar resultado melhor na avenida. A Liesco também conta com subvenção do Estado e estamos negociando a data para o repasse estadual", disse Victor Raphael.

Os carnavalescos seguem para São Paulo no dia 20 de novembro. As escolas de samba de Corumbá vão desfilar na avenida General Rondon no domingo e segunda-feira, 11 e 12 de fevereiro, respectivamente.