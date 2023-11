Prefeito de Corumbá vistoria obras retomadas no Centro de Saúde da Mulher

Marcelo Iunes visita obras retomadas na cidade / Prefeitura de Corumbá

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, vistoriou na tarde de terça-feira (7), as obras retomadas no Centro de Saúde da Mulher, situado na rua 15 de Novembro em frente à Santa Casa.

O planejamento é que os trabalhos sejam concluídos no primeiro semestre de 2024. O secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla, também acompanhou a visita.

Segundo Iunes, o espaço após reformado, ficará mais moderno, mais amplo, com aparelhagem tecnológica, mamografia digital, auditório para palestras sobre a saúde da mulher. “Vai funcionar um centro de saúde não só ginecológico, mas também na área obstetrícia. É importante que a população feminina não deixe de vir, é importantíssimo fazer o pré-natal. O que está sendo feito, aqui, é para ofertar o melhor atendimento à saúde da mulher”.

Enquanto o local não fica pronto, o atendimento do Centro da Saúde da Mulher é feito normalmente na rua Major Gama, n° 782, antiga Clínica Prontomed.

Marcelo Iunes explicou que para retomar as obras – paradas há pelo menos oito anos – foi precisa ampla negociação com o Governo Federal, que destina parte dos recursos por meio da Caixa Econômica Federal.

“Pegamos essa obra parada e conseguimos relicitar em 2019. Infelizmente, a empresa que pegou, devolveu os serviços em 2021. Por mais de um ano e meio estivemos discutindo as tratativas com Caixa Econômica Federal para uma nova relicitação. Aceitaram, mas com o valor inicial do repasse, que era R$ 1 milhão e essa obra hoje está avaliada em R$ 2 milhões. Era R$ 1,1 milhão, sendo 100 mil reais em contrapartida do Município e R$ 1 milhão do Governo Federal. Agora, o valor é de R$ 1 milhão do Município e R$ 1 milhão do Governo Federal”, frisou o chefe do Executivo corumbaense.

O prédio do Centro de Saúde da Mulher está sendo praticamente reconstruído pela Prefeitura para garantir melhor atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O Centro terá serviços de obstetrícia, mamografia, ultrassom, ginecologia, pré-natal, programa de controle do câncer de colo uterino, odontologia, psicologia, nutricionista, serviço social, planejamento familiar e teste do pezinho.