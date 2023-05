Prefeito de Ladário é agredido em evento do Dia das Mães

Prefeito relata que foi agredido / Divulgação

O prefeito de Ladário, Iranil Soares denuncia que foi agredido por um desconhecido, durante evento do Dia das Mães, na noite de sexta-feira, dia 12, em Ladário. O agressor ficou enciumado com a esposa e afirma que alega que o gestor da cidade mexeu com ela.

Conforme o Diário Corumbaense, que teve acesso ao boletim de ocorrência era por volta das 22h15, quando um homem se aproximou do prefeito e deu uma ‘’sacudida’’ nele. O gestor repreendeu o suspeito, dizendo que não o conhecia e perguntou o porquê ele fazia aquilo.

Ainda de acordo com o site local, na sequência, o enciumado partiu para cima de Iranil, mas a secretária de Assistência Social, que estava com a autoridade, Graciele Franco, interveio e levou um empurrão. Nesse momento o prefeito da cidade deixou o local.

O homem que empurrou o prefeito alegou que o gestor mexeu com a esposa dele. Ele justificou que, ao se apresentar e pedir para que o político se afastasse, houve o desentendimento.

O suspeito foi levado pela Polícia Militar para a delegacia. Um assessor de Iranil, que estaria com uma pistola calibre 3.57 também foi conduzido.

Nota

O prefeito Iranil Soares negou as acusações do suspeito e esclarece que ele e a secretária de Assistência Social foram vítimas de agressão gratuita.

"As alegações são infundadas, sendo uma tentativa mentirosa de justificar as agressões. Estamos tomando as medidas jurídicas cabíveis", afirmou o prefeito de Ladário.