Nioaque fecha 1º semestre com ações transformadoras em todas as áreas

Abetura oficial do programa de atenidmento social organizado pela Prefeitura de Nioaque neste 18 de julho / Foto Ascom/Nioaque

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, apresentou um balanço detalhado dos seis primeiros meses de sua gestão.

Saúde com mais eficiência e atendimento humanizado

De janeiro até agora, o Hospital Municipal realizou 13.875 atendimentos de urgência e emergência — uma média de quase 70 por dia. Também foram registrados 2.365 acolhimentos com classificação de risco, priorizando os casos mais graves. Foram realizadas 270 internações, 7.606 procedimentos ambulatoriais (cerca de 40 por dia), 10.242 exames laboratoriais (mais de 50 por dia), além de 1.548 exames de imagem e 230 eletrocardiogramas emergenciais para acompanhamento cardiológico.

Cerimônia de abertura da comemoração dos 135 anos de Nioaque, nesta sexta-feira (18) no estádio municipal (Foto Ascom/Nioaque)

Assistência Social chega onde antes não chegava

Na área social, foram registrados 5.863 atendimentos diretos em todas as regiões da cidade, com destaque para a implantação da busca ativa e a criação de um protocolo especializado no atendimento de mulheres vítimas de violência.

Ao longo do semestre, foram realizadas 22 campanhas sociais com foco em cidadania e inclusão. O Conselho Tutelar foi reestruturado com nova sede, veículo e equipamentos. Os conselhos municipais também passaram a contar com apoio contínuo, inclusive nas áreas rurais, aldeias indígenas e assentamentos.

Infraestrutura: estrutura forte para cuidar das pessoas

Mais de 1.270 km de estradas vicinais foram patrolados, beneficiando aldeias, assentamentos e comunidades quilombolas. Além disso, sete pontes foram reconstruídas e outras cinco recuperadas com equipe própria, gerando economia e agilidade.

Na área urbana, mutirões de limpeza retiraram aproximadamente 1.000 toneladas de lixo e entulho. Também foram recuperados 29 mil m² de asfalto e aplicadas 57 mil toneladas de cascalho em vias não pavimentadas. A frota de máquinas foi reestruturada com investimento de R$ 700 mil em recursos próprios. Ações de iluminação pública, sinalização viária e criação de novas áreas de lazer seguem em andamento.

Jeito diferente de se comemoerar: prefeito André Guimarâes opta pela prestação de serviços à população (Foto Ascom/Nioaque)

Gestão técnica com olhar humano

“Gestão técnica significa tomar decisões baseadas em dados, planejamento e eficiência, mas sem perder o olhar humano. Recuperamos máquinas com recursos próprios, otimizamos a coleta de lixo com equipes dedicadas e implantamos programas sociais que realmente atendem às necessidades das pessoas. É essa combinação que faz a diferença para transformar a cidade”, explica André Guimarães.

Comunidade como protagonista

“A participação da população é fundamental. Nosso compromisso é ouvir, acolher e integrar a comunidade nas decisões. Sabemos que só com diálogo e transparência conseguimos construir políticas públicas eficazes, que atendam verdadeiramente às demandas locais.”

Campo de futebol foi palco do "mutirão" de entidades e instituições para atendimento da população (Foto Ascom;Nioaque)

Comemoração dos 135 anos marcada por ação histórica

O prefeito anunciou que a celebração deste ano será marcada por uma grande ação cidadã no campo municipal. O evento, acontece nesta quinta-feira, 18 de julho, com uma ampla gama de serviços gratuitos para todas as faixas etárias, desde atividades voltadas à infância até ações para a terceira idade.

A população também contará com atendimentos voltados ao emprego e empreendedorismo, além da distribuição gratuita de ração e brindes para os pets. Tudo isso para promover cidadania, inclusão e cuidado com a população.

Prefeito André Guimarães (de barba) em visita a algumas das obras em Nioaque (Foto Divulgação)

Compromisso com o futuro

“Estamos completando seis meses de gestão com muito trabalho, seriedade e planejamento. Cada decisão foi pensada com responsabilidade, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. Já avançamos bastante, mas sabemos que ainda há muito a fazer. Nosso compromisso é seguir cuidando de Nioaque com dedicação e resultados, construindo, dia após dia, uma cidade mais justa, acolhedora e cheia de oportunidades para nossa gente. Estamos reconstruindo com dedicação e preparando Nioaque para o futuro.”