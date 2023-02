Prefeito de Rio Negro lamenta morte de família na MS-040

Família era natural de SC e morava em Rio Negro-MS / Reprodução Facebook

O prefeito de Rio Negro, Cleidimar da Silva Camargo, o Buda do Lair, lamentou a morte da família Cristofolini, vítima de acidente na MS-040, na manhã desta quinta-feira (16). A família estava residindo no município há alguns meses.

O acidente envolvendo um Ford Ranger e um caminhão boiadeiro, na região de Santa Rita do Pardo matou Edson Cristofolini, Fernanda Cristofolini, Cassiano Cristofolini - pai de Edson - e as duas crianças Híkaro e Heitor, filhos do casal.

Nas redes sociais, o prefeito de Rio Negro se pronunciou."É com muita tristeza que enfrentamos esse adeus que é definitivo. Nestas horas me faltam palavras, assim como se multiplica a dor e a saudade. Rio Negro hoje perde um grande amigo, pai de família e empresário".

Segundo informações do Cenário MS, a família era natural de Pouso Redondo, em Santa Catarina, mas atualmente estava morando no município de Rio Negro, em Mato Grosso do Sul.

O acidente teria ocorrido após o motorista da Ford Ranger bater na traseira de um caminhão boiadeiro, na altura do km 200 da MS-040. A caminhonete ficou completamente destruída. O motorista da carreta foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Santa Rita do Pardo.