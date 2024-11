Prefeito de Sonora e esposa ficam feridos após camionete aquaplanar na BR-163

Idest

O prefeito da cidade de Sonora, Enelto Ramos da Silva (PP), e a esposa Adenir Franco, foram socorridos, após acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (20), perto do distrito de Ouro Branco do Sul, em Itiquira, no Mato Grosso, a aproximadamente 26 km da cidade sul-mato-grossense. Eles seguiam pela BR-163, sentido Rondonópolis.

Segundo informações do Campo Grande News, o casal estava em uma caminhonete S10 que aquaplanou na rodovia e capotou.

O veículo parou às margens da pista, bastante danificado. Enelto e a esposa foram levados para atendimento médico no hospital de Ouro Branco do Sul.

Segundo o chefe de gabinete da prefeitura de Sonora, Tiago Lima, o casal foi atendido pela equipe da Rota do Oeste concessionária que administra aquele trecho da BR-163 e depois levado para a unidade hospitalar.

Eles viajavam para a cidade de Rondonópolis e estão em observação médica no hospital.

Em Sonora foi decretado ponto facultativo nos dias 21 e 22 de novembro por conta do feriado desta quarta-feira (20), data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra.