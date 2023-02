Prefeito diz que Bonito terá mais investimentos na área da educação

Divulgação

“O Censo ainda não terminou, mas já atingimos mais de 25 mil habitantes – no último eram cerca de 21 mil – e essa diferença nós já estamos sentindo, principalmente nas finanças. Em 2022 nós gastamos mais de R$ 1 milhão só na merenda e agora precisamos ampliar o número de vagas nas creches e escolas. Por isso estamos reformando e ampliando os CEIs Hermínia Teixeira Siqueira, na Vila América e Izautina Vieira Coelho, na Vila Donária, bem como já construímos quatro salas de aula na Escola Manoel Inácio de Farias, e agora vamos construir mais 3 salas no Polo, 3 no Jardim Andréia e 2 na América”, disse o prefeito.

O prefeito também anunciou o recapeamento 1,2 km na Rua das Flores, iniciando a partir da Romat, até o final da via e da Rua 31 de março, da Rua Nossa Senhora da Aparecida até a 29 de maio, incluindo algumas ruas laterais que também precisam de recapeamento prioritário.

As obras serão realizadas com recurso próprio do município e devem ser licitadas até março deste ano.

Josmail confirmou que solicitou junto ao Governo do Estado um valor de R$ 5 milhões para serem investido em alguns bairros prioritários.

Ele também solicitou apoio do senador Nelson Trad, em projeto orçado em mais R$ 11 milhões para revitalização completa da Eron do Couto, até o centro, com ciclovia, passando por toda a região central e encontrando com a do MS-178, até o Balneário.

“Outras conquistas junto ao Governo do Estado foi a reforma do Estádio Municipal, no valor de R$ 3 milhões, no qual o governador Eduardo Riedel pediu para apresentarmos o projeto, que eles vão garantir o recurso, e a concessão da Gruta Nossa Senhora Aparecida, conquistada em dezembro e agora vamos poder também, coloca-la para visitação, aumentando as opções para nossos visitantes e moradores”, complementou Josmail.

Sobre asfalto, o prefeito disse que neste ano os bairros prioritários serão Vila Mimito, Cherogami e Portal do Rio Formoso, além da Vila América que já está licitada e em obras.

“Caso o Governo Federal lance o programa Minha Casa, Minha Vida, vamos precisar comprar mais terrenos para construção e vamos precisar muito da ajuda de vocês nesse projeto”, finalizou o prefeito.