Prefeito entrega camisa do Aquidauanense para Gusttavo Lima

Em show realizado na noite de terça-feira (14), Gusttavo Lima recebeu uma camisa do Aquidauanense de lembrança do município de Aquidauana, pelas mãos do prefeito Odilon Ribeiro.

O show foi realizado no estádio Noroeste, em Aquidauana. Na oportunidade, o prefeito presenteou o artista com uma camisa do time da cidade.

Nas redes sociais, Ribeiro postou: "Ontem à noite nossa cidade estava movimentadíssima, recebendo visitantes dos municípios vizinhos que aproveitaram o feriado pra vir curtir o show do Gustavo Lima. Aproveitamos e presentemos o embaixador com uma camisa do nosso Aquidauanense F.C. Ele fez um super show e o público adorou. Sucesso!

Parabéns Santo Cruz e equipe, foi sucesso o evento!"