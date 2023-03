Prefeito raspa a cabeça para receber alunos da UFMS em Paranaíba

O prefeito de Paranaíba (MS) Maycol Queiroz transformou seu gabinete em um verdadeiro zoológico / Divulgação/ Tribuna Livre

O prefeito de Paranaíba-MS, Maycol Queiroz, transformou seu gabinete em um verdadeiro zoológico para receber os primeiros alunos de medicina veterinária da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) da cidade. O encontro começou por volta das 7h30 desta quinta-feira (9).

O prefeito iniciou as atividades ao dirigir um ônibus escolar até o campus de Paranaíba para buscar os alunos e levá-los até a prefeitura, informou o site Tribuna Livre.

No gabinete os alunos da UFMs se depararam com ouriço, codornas, jabuti, peixes, galinhas, pintinhos, periquitos, coelhos, hamsters e até o cavalo “pinguim” da Helena Nagliati, filha do prefeito, além de um café da manhã.

A acadêmica moradora de Paranaíba Emilly Carvalho de 17 anos disse que ficou muito surpresa com a recepção do prefeito. “Eu gostei bastante de ele ter colocado os animais e ver o que o prefeito está fazendo por nós”, disse.

O reitor da UFMS Paranaiba Wesley Ricardo comentou sobre o encontro dos alunos com Maycol. “Como diz o Luciano Huck ‘loucura, loucura, loucura’. É fora da casinha, mas é um momento lúdico que a gente acredita ser um momento importante para os nossos alunos para mostrar a proximidade da prefeitura com a UFMS”, falou Wesley.

Em entrevista a Difusora, o prefeito Maycol falou sobre a inusitada reunião. “É muito bom e diferente a gente tem que aparecer. Isso é inovação porque esse curso tem 13 anos de sonho e não era realizado por brigas políticas e agora o prefeito é amigo de deputados, da Fiems que arrumou os contêineres e agora vamos começar as aulas. O mundo hoje é dos mais doidos e mais espertos, temos que ser diferentes para não ficarmos para trás”, disse o prefeito.

Ao final da reunião os alunos receberam tesouras e cortaram o cabelo do prefeito.

A prefeitura ainda construirá o cercamento da fazenda escola, curral, centro de Zoonoses e uma guarita para o curso, além de buscar apoio político para a construção do hospital veterinário.