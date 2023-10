Prefeitos do Estado concluem graduação em gestão pública

O total de 21 prefeitos se formaram / Tania Sother

Vinte e um prefeitos de municípios do Estado receberam na noite desta terça-feira, 3 de outubro, o diploma de conclusão do curso de graduação em Tecnologia em Gestão Pública na Faculdade Insted. A colação de grau da turma, que tinha no total 90 formandos, foi realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo no mesmo dia e local onde está sendo realizado o 1° Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

A cerimônia teve a presença do governador Eduardo Riedel, que deu nome à turma, e do ex-governador Reinaldo Azambuja, paraninfo da turma, além do senador Nelson Trad Filho, e do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Martins, do mantenedor da Insted, Pedro Chaves, do deputado estadual Rinaldo Modesto e do presidente da Assomasul, Valdir Couto Júnior, que também era um dos formandos.

O diretor executivo do Insted, Fernando Bumlai, explica como o curso foi idealizado. “Esse curso foi pensado de uma forma muito prática, de forma que pudéssemos trazer para a academia uma discussão entre os gestores e aqueles que trabalham efetivamente na gestão pública. Proporcionamos um ambiente acadêmico de troca de informações sobre as dificuldades reais do dia-a-dia, trazendo para a sala de aula professores, que normalmente estão em papel de fiscalizadores, para essa troca de experiências profícua e saudável onde quem ganha é a população”.

Um dos formandos foi o prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, que ressaltou a importância da formação para o dia-a-dia a frente da prefeitura. “Nós temos uma bagagem prática na gestão da prefeitura e o curso vem trazer a parte teórica que facilita muito nosso trabalho. Conseguimos tomar decisões melhores com esse embasamento técnico e ajuda muito na nossa administração”.

A diretora da Faculdade, Neca Chaves Bumlai, ressaltou a alegria pela formatura da turma. “É uma área tão importante e contamos com 21 prefeitos e muitos outros servidores que trabalham lá na ponta, nos municípios, e precisam dessa qualificação que vai garantir um resultado ainda melhor frente a administração”.

O diretor da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio, esteve presente à cerimônia e ressaltou a importância dessa formação. “Quanto mais servidores qualificados tivermos nos órgãos públicos, melhor serviço será prestado à sociedade. O TCE sempre incentiva a formação e também promove a capacitação, por meio da Escoex, e quando uma faculdade oferece um curso voltado para a graduação dos gestores públicos, sem dúvida alguma, ganha também o controle externo que é exercido pelo Tribunal de Contas”.

O curso

O curso de graduação em Tecnologia em Gestão Pública tem como foco o desenvolvimento de competências relacionadas à gestão pública, por meio de ferramentas e técnicas direcionadas. O curso tem a duração de 2 anos, com carga horária de 1660 horas, na modalidade ensino a distância.

O profissional com formação superior em Tecnologia em Gestão Pública pode atuar em órgãos públicos, empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria; organizações privadas prestadoras de serviço público; organizações sem fins lucrativos; institutos e centros de pesquisa; instituições de ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.