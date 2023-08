Prefeitura altera acesso de caminhões em Bonito para Festival de Inverno

Festival de Inverno na Praça da Liberdade / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Bonito divulgou rotas de acesso obrigatório para caminhões, a partir desta terça-feira, 22. As mudanças seguem trechos desde a rodovia durante o Festival de Inverno. A gestão pede que os condutores redobrem a atenção.

Na MS-178, sentido Guia Lopes/Bonito, o caminhoneiro deve entrar na primeira rua de asfalto a direita, após o Clube do Laço, na Rua Miguel Aivi, e seguir até o final, pegando à esquerda na Rua Oito ou Rua São Pedro. Seguir por esta via por toda a área urbana da cidade, que após o BNH se torna a 24 de Fevereiro.

Para acessar novamente a rodovia MS-178, sentido Bodoquena, ou a MS-382 sentido Armazém Curicaca, pegar a à direita na Rua Dr. Pires, até a Rua Pilad Rebuá, onde pegará a esquerda e seguirá sentido a rotatória que liga as duas rodovias.

No sentido contrário - Bodoquena/Bonito - basta inverter a rota, iniciando pela Dr. Pires, seguindo pela 24 de Fevereiro e depois pegando a Rua Miguel Aivi, para acessar novamente a MS-178 e sair da cidade.

"As mudanças no trânsito de Bonito são temporárias, devido a algumas interdições pelo Festival de Inverno e outras por ruas em obras. Pedimos a compreensão e colaboração de todos. Em breve tudo será normalizado e as melhorias ficarão para melhor atender a comunidade", destaca o comunicado.