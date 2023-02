Prefeitura anuncia abertura de licitação de R$ 1,6 milhão para obras em escolas

Jornada Pedagógica 2023 / (Foto: Divulgação)

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, anunciou nesta quarta-feira (15), durante a solenidade de abertura da Jornada Pedagógica 2023, a aprovação na abertura de licitação de três importantes obras para a Rede Municipal, totalizando pouco mais de R$ 1,6 milhão e serão custeadas com recursos próprios.

Conforme Odilon, nos próximos meses haverá a reforma do alojamento de alunos e professores da Escola Pantaneira Taboco, orçada em R$ 247.705,20; reforma da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, no distrito de Piraputanga, orçada R$ 830 mil; e reforma da Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias, na Aldeia Limão Verde, orçada R$ 600 mil.

Ainda no evento, o prefeito fez a entrega, ao Núcleo de Transporte da Semed (Secretaria Municipal de Educação), de um micro-ônibus, com capacidade para 44 estudantes e acessibilidade, adquirido com recursos próprios, no valor de R$ 468.916,67. O veículo já vai integrar a frota para transporte dos alunos, agora no retorno às aulas.

“Demos início ao ano letivo promovendo um encontro e diálogo com os profissionais da educação e, também, anunciando investimentos e tão aguardado reajuste salarial para os professores. Mais uma vez Aquidauana vai pagar o Piso Nacional, valorizando os nossos educadores. É nosso papel enquanto gestor planejar e investir em todos os segmentos, sobretudo, na educação, pois dessa forma a gente consegue motivar os profissionais no trabalho e os alunos a continuarem na escola”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda elencou os diversos investimentos em reformas e materiais, feitos pela Administração Municipal para garantir mais qualidade e estrutura nas unidades de ensino da Reme.

“Temos orgulho em iniciar um ano letivo com a gestão anunciando investimentos, seja na formação continuada para os profissionais da educação, anunciando o reajuste para o pagamento do piso nacional para os professores, aquisição de kits escolares, uniformes e reforma das unidades de ensino, com o objetivo de garantir a permanência e o aprendizado do aluno e, claro, melhor condição de trabalho para os profissionais da educação”, pontuou a secretária Wilsandra.

O presidente da Câmara Municipal, Nilson Pontim, e o líder do prefeito no legislativo, Wezer Lucarelli, destacaram a importância da parceria entre a Câmara e a Prefeitura, principalmente, na devolução do duodécimo que possibilitou investimento em diversos setores, inclusive, escolas e CMEIS do município.

Durante a Jornada Pedagógica, os profissionais puderam conhecer um pouco dos materiais pedagógicos e esportivos e os novos kits escolares adquiridos pela prefeitura para os alunos.

Ainda durante o evento, os profissionais da Reme puderam assistir à palestra com o psicanalista integrativo Diego Rodriguez, com o tema “A Arte de Florescer na Adversidade” e participaram de um momento de louvor com a Família Mangeló.