Prefeitura começa obras de recuperação em estradas do bairro São Miguel

Patrolamento na rua / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Nioaque, através da Secreta de Obras, iniciou a recuperação das estradas hoje (6) no Bairro São Miguel, após o período de fortes chuvas e danos em estradas vicinais da região.

Equipes espalharam cascalho e tratores no nivelamento da via. No sábado (4), o município informou que houve a preparação de um depósito de cascalho para busca agilizar a recuperação das estradas tanto na zona urbana quanto na área rural.