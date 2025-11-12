Prefeitura de Anastácio acompanha andamento das obras da BR-419

Foi apresentado um relatório técnico com detalhes sobre o estágio atual da obra / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (12), o prefeito Manoel Aparecido – Cido se reuniu com representantes do Governo Federal e de empresas responsáveis pelas obras da BR-419, que passam por trechos do município de Anastácio. O encontro ocorreu no Gabinete do Prefeito e teve como pauta o andamento da pavimentação da rodovia.

Participaram também os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), João Macalé, Aldo José e Robson Pertile, além da supervisora ambiental e engenheira florestal Hemilly Nogueira Ramos de Carvalho e da engenheira florestal Ângela Nunes Wendt Lima, ambas da Caruso Soluções Ambientais e Tecnológicas. A analista e engenheira ambiental Franciely Marques de Oliveira, da Construtora Caiapó, também esteve presente.

Durante a reunião, foi apresentado um relatório técnico com detalhes sobre o estágio atual da obra, que visa reduzir em cerca de 100 quilômetros a distância entre o norte de Mato Grosso do Sul e o eixo rodoviário que integra a Rota Bioceânica.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!