Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 19:31

Buscar

Últimas notícias
X
Obras

Prefeitura de Anastácio acompanha andamento das obras da BR-419

Reunião com equipe técnica discutiu impactos e benefícios da pavimentação para o município e região

Redação

Publicado em 12/11/2025 às 19:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi apresentado um relatório técnico com detalhes sobre o estágio atual da obra / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (12), o prefeito Manoel Aparecido – Cido se reuniu com representantes do Governo Federal e de empresas responsáveis pelas obras da BR-419, que passam por trechos do município de Anastácio. O encontro ocorreu no Gabinete do Prefeito e teve como pauta o andamento da pavimentação da rodovia.

Participaram também os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), João Macalé, Aldo José e Robson Pertile, além da supervisora ambiental e engenheira florestal Hemilly Nogueira Ramos de Carvalho e da engenheira florestal Ângela Nunes Wendt Lima, ambas da Caruso Soluções Ambientais e Tecnológicas. A analista e engenheira ambiental Franciely Marques de Oliveira, da Construtora Caiapó, também esteve presente.

Durante a reunião, foi apresentado um relatório técnico com detalhes sobre o estágio atual da obra, que visa reduzir em cerca de 100 quilômetros a distância entre o norte de Mato Grosso do Sul e o eixo rodoviário que integra a Rota Bioceânica.

581750026_1139178518379816_7970658614196449612_n

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Marinha leva serviços itinerantes a Águas do Miranda na sexta-feira

Cidades

Programa Regulariza Bonito oferece descontos para quitar débitos

Cidades

Bonito confirma Réveillon 2026 e mantém atrações em segredo

Prefeitura anuncia festa de virada nas redes sociais

Cidades

Bonito autoriza instalação de antenas e câmeras de monitoramento em áreas públicas

Publicidade

Cidades

Ponte na MS-448 é liberada após conclusão de reparos em Miranda

ÚLTIMAS

Esporte

Nioaque sedia a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross

Prova acontece nos dias 22 e 23 de novembro, na Chácara do Derrete

Tempo

Defesa Civil emite alerta de tempestade para Aquidauana

Aviso do Inmet prevê chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo na região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo