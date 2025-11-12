Prefeitura de Anastácio acompanha andamento das obras da BR-419

Reunião com equipe técnica discutiu impactos e benefícios da pavimentação para o município e região
Foi apresentado um relatório técnico com detalhes sobre o estágio atual da obra / Divulgação
Na manhã desta quarta-feira (12), o prefeito Manoel Aparecido – Cido se reuniu com representantes do Governo Federal e de empresas responsáveis pelas obras da BR-419, que passam por trechos do município de Anastácio. O encontro ocorreu no Gabinete do Prefeito e teve como pauta o andamento da pavimentação da rodovia.
Participaram também os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), João Macalé, Aldo José e Robson Pertile, além da supervisora ambiental e engenheira florestal Hemilly Nogueira Ramos de Carvalho e da engenheira florestal Ângela Nunes Wendt Lima, ambas da Caruso Soluções Ambientais e Tecnológicas. A analista e engenheira ambiental Franciely Marques de Oliveira, da Construtora Caiapó, também esteve presente.
Durante a reunião, foi apresentado um relatório técnico com detalhes sobre o estágio atual da obra, que visa reduzir em cerca de 100 quilômetros a distância entre o norte de Mato Grosso do Sul e o eixo rodoviário que integra a Rota Bioceânica.
