Prefeitura de AnastÃ¡cio realiza 6Âª ConferÃªncia Municipal das Cidades

Cidade de Anastácio / O Pantaneiro

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, convida toda a população para participar da 6ª Conferência Municipal das Cidades. O evento ocorrerá no dia 4 de abril, a partir das 07h, no Centro de Convenções da cidade.

Com o tema “Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência se apresenta como uma oportunidade crucial para discutir o futuro de Anastácio. O objetivo é construir propostas que tornem a cidade mais justa, sustentável e democrática, abordando questões relevantes para o desenvolvimento urbano e social do município.

A participação da população é essencial para fortalecer a democracia local e fomentar mudanças significativas. Todos os cidadãos são convidados a contribuir com suas ideias e sugestões para a construção de uma cidade mais inclusiva e igualitária.