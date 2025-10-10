Acessibilidade

10 de Outubro de 2025 • 17:05

Prefeitura de Anastácio realiza manutenção em estradas rurais e vias urbanas

O serviço incluiu patrolamento e retirada de entulhos

Redação

Publicado em 10/10/2025 às 16:10

As ações continuam nos próximos dias, de acordo com cronograma / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue com os trabalhos de manutenção em estradas rurais e vias urbanas. Nesta sexta-feira (10), as equipes atuaram na estrada do Lageado, que dá acesso a diversas propriedades da região.

O serviço incluiu patrolamento e retirada de entulhos para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança no deslocamento de moradores e produtores rurais. A melhoria também contribui para o escoamento da produção da agricultura familiar.

Além da zona rural, a equipe realiza limpeza e manutenção em ruas da área urbana, com a retirada de galhos e materiais que atrapalham o tráfego.

A secretaria informou que as ações continuam nos próximos dias, de acordo com cronograma de atendimento das regiões mais afetadas pelas recentes condições climáticas.

