Prefeitura de Aquidauana decreta luto oficial de 3 dias pela morte da ex-primeira dama

A prefeitura de Aquidauana decretou luto oficial de três dias pela morte de Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, ex-primeira dama do município e mãe do prefeito Odilon Ribeiro e do pecuarista Zelito Ribeiro.

Maria Tereza estava em tratamento médico em Campo Grande, onde morreu na manhã desta quarta-feira, dia 1º. Em junho próximo, ela completaria 85 anos. Natural de Lins (SP), nasceu em 20 de junho de 1938, filha do casal Odilon Leite Ferraz e Senhorinha de Campos Pacheco Ferraz.

Em 1974, a senhora Maria Tereza casou-se com o senhor Fernando Luiz Alves Ribeiro, carinhosamente chamado por todos de “Tico Ribeiro”, ex-prefeito de Aquidauana por três mandados. Ao lado de Tico Ribeiro, constituíram família, vindo a nascer os filhos Zelito e Odilon. Juntos escreveram uma bela história de trabalho em Aquidauana.

Dona Maria Tereza curtia os momentos em família, desfrutando da companhia dos filhos, das noras Maria Eliza e Fabricia Fleury e dos netos: Maria Clara, Maria Tereza, Isabelle, Zelito Filho e José Fernando.

A senhora Maria Tereza sempre que podia estava presente nos eventos públicos do município, conversando, contando histórias e agraciando a todos com sua sutileza e delicadeza nos gestos e em suas palavras.

Dona Maria Tereza deixa a todos órfãos de sua presença e com um sentimento de imensa saudade.

A família recebeu manifestações de pesar dos secretários e servidores da prefeitura de Aquidauana.

O velório acontecerá na Igreja Matriz de Aquidauana, a partir das 15 horas. O sepultamento acontecerá hoje, às 17h30min, no jazigo da Cemitério Municipal de Aquidauana.