Prefeitura de Aquidauana e Senar oferecem curso de modelagem em confecção

Curso de corte e costura "Modelagem e Confecção", pela prefeitura de Aquidauana e SENAR

O curso de corte e costura “modelagem em confecção” oferecido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o Sindicato Rural do município em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) está com inscrições abertas e as aulas começam amanhã, dia 20. Os interessados devem buscar mais informações, junto ao Núcleo de Mão de Obra e Geração de Emprego e Renda, que fica na rua Francisco Pereira Alves, esquina com rua Felipe Orro, sem número no bairro da Exposição. O núcleo funciona em frente à escola Caic.

Quem se dirigir até ao local, buscando se inscrever, deve levar documento pessoal com foto e original, CPF e um comprovante de residência. O curso é gratuito e as vagas são limitadas. O curso é aberto a alunos acima de 16 anos, que sejam cidadãos de Aquidauana, e tenha concluído o curso de corte e costura básico, ou tenha noção de como se costura.

A modelagem na confecção é como uma arte do vestuário

A modelagem de roupa é um processo em que a roupa criada sai do papel e se torna uma peça física. Para isso, o primeiro passo é a montagem do molde que pode ser feito no papel ou no computador. Nesse momento, o desenho é desenvolvido e testado para que o caimento fique perfeito. Ao desenhar uma peça, o profissional faz o esboço do que vai ser montado. Assim, é no momento da modelagem que a roupa se transforma e são adicionados tamanhos, cavas, cós, colarinhos e outras partes, tudo isso para que funcione perfeitamente no corpo.