Bodoquena abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 4,7 mil

Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

As vagas contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde o alfabetizado até o superior completo. Entre os cargos disponíveis estão funções nas áreas da saúde, educação, transporte, serviços gerais e administrativas, como assistente administrativo, auxiliar e técnico de enfermagem, professor de diversas disciplinas, motorista, operador de máquinas, gari, cozinheiro, farmacêutico, fisioterapeuta, odontólogo, entre outros.

A seleção será organizada pelo Instituto Seleção e será composta por até três etapas: prova objetiva para todos os candidatos, prova de títulos para os cargos de nível médio e superior, e prova prática para a função de operador de máquinas pesadas. As provas serão aplicadas em Bodoquena e o candidato pode concorrer a mais de um cargo, desde que os horários das provas não coincidam.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site oficial do Instituto Seleção (www.institutoselecao.org.br), conforme o cronograma previsto no edital. A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade exigida: R$ 50 para nível fundamental, R$ 65 para nível médio e R$ 80 para nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que atendam aos critérios de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa dentro do prazo estabelecido.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Os candidatos aprovados serão contratados temporariamente conforme as regras previstas na legislação municipal. Toda a comunicação oficial, incluindo convocações, resultados e possíveis retificações, será feita exclusivamente pelo site do Instituto Seleção, sendo responsabilidade dos candidatos acompanhar as atualizações.

A abertura deste processo seletivo representa uma importante oportunidade para profissionais que desejam ingressar no serviço público de forma temporária, contribuindo com os serviços essenciais prestados à população de Bodoquena.

