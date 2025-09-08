Prefeitura de Bodoquena reduz despesas com realocação de secretarias

Sede da Prefeitura de Bodoquena / Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena iniciou nesta semana um processo de reestruturação interna com o objetivo de reduzir gastos com aluguéis de imóveis. A medida prevê a adaptação de salas no prédio da administração municipal, com instalação de divisórias para receber setores que hoje funcionam em imóveis alugados.

Segundo a gestão, um dos departamentos já está em processo de mudança para a sede da Prefeitura, o que permite a extinção imediata de um contrato de aluguel. A expectativa é que, até o fim do ano, outro departamento também seja transferido, totalizando a economia de dois aluguéis.

A prefeita Girleide Rovari destacou que a iniciativa integra uma política de gestão responsável. “Cada recurso economizado é um investimento que pode ser direcionado a áreas que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!