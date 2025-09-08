Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 23:28

Cidades

Prefeitura de Bodoquena reduz despesas com realocação de secretarias

Um dos departamentos já está em processo de mudança para a sede da Prefeitura

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 21:00

Sede da Prefeitura de Bodoquena / Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena iniciou nesta semana um processo de reestruturação interna com o objetivo de reduzir gastos com aluguéis de imóveis. A medida prevê a adaptação de salas no prédio da administração municipal, com instalação de divisórias para receber setores que hoje funcionam em imóveis alugados.

Segundo a gestão, um dos departamentos já está em processo de mudança para a sede da Prefeitura, o que permite a extinção imediata de um contrato de aluguel. A expectativa é que, até o fim do ano, outro departamento também seja transferido, totalizando a economia de dois aluguéis.

A prefeita Girleide Rovari destacou que a iniciativa integra uma política de gestão responsável. “Cada recurso economizado é um investimento que pode ser direcionado a áreas que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

