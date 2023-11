Prefeitura de Bonito abre de inscrições para projetos da Lei Paulo Gustavo

Prefeitura de Bonito / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Bonito anunciou nesta sexta-feira, 6, a abertura das inscrições para projetos culturais nas áreas de Audiovisual e Demais Categorias, como parte da Lei Paulo Gustavo. Esta é uma oportunidade emocionante para todos os talentos locais envolvidos na produção cultural.

Os interessados têm até o dia 15 de novembro para fazer o cadastro. Vários projetos em diversas categorias serão premiados, demonstrando o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento cultural da nossa cidade.

Segundo o município, para esclarecer dúvidas ou obter mais informações sobre o processo de inscrição, equipes estarão em plantão de atendimento, com agendamentos pelo WhatsApp no número: 991541224.

Os editais e anexos necessários para as inscrições podem ser obtidos no site oficial da Prefeitura de Bonito.

“Esta é uma oportunidade única de fazer parte do crescimento cultural de Bonito e mostrar o seu talento no mundo do Audiovisual e em outras áreas culturais. Não perca esta chance de contribuir para o enriquecimento da nossa comunidade”.

Clique aqui e confira o edital.