Prefeitura de Bonito anuncia Praça do Tereré na Vila Machado

Espaço de lazer com quadra de areia e paisagismo será construído em homenagem à tradição local
A obra será licitada em breve / Divulgação
A Prefeitura de Bonito apresentou o projeto da Praça do Tereré, que será construída na Vila Machado, na esquina das ruas Eliza Alves França e Starde Carlos Xavier, em frente ao Bar do Ramão. O espaço será um novo ponto de convivência para os moradores do bairro e das regiões próximas.
O projeto contempla a criação de uma praça com paisagismo, bancos, iluminação pública, áreas sombreadas e uma quadra de areia, destinada à prática de esportes como vôlei e futevôlei. O ambiente será voltado ao lazer, encontros e atividades ao ar livre.
O nome da praça é uma homenagem ao tereré, bebida tradicional e símbolo da cultura e hospitalidade da população bonitense.
Segundo a Prefeitura, a obra será licitada em breve e faz parte de um conjunto de ações voltadas à ampliação dos espaços públicos de lazer nos bairros de Bonito.
