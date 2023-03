Prefeitura de Bonito assina licitação para recapeamento de pontos críticos

Prefeito assinou autorização para processo licitatório / (Foto: Divulgação)

Após as intensas chuvas que danificaram ruas centrais de Bonito, o prefeito Josmail Rodrigues, assinou na segunda-feira,28, a autorização para início da licitação em contratação de empresas especializada em recapeamento e drenagem pluvial. O intuito é atender às ruas centrais de Bonito, totalizando 23 quadras e três pontos críticos que precisam de drenagem.

O valor previsto da obra é de R$ 7 milhões, que será realizada com recursos próprios do município. Um dos trechos beneficiados será a Rua das Flores, que receberá pavimento especial para suportar o tráfego intenso de caminhões, até a conclusão da Obra do Anel Viário.

Também estão previstas as recuperações do pavimento nas ruas:

Ruas das Flores: das ruas General Osório até Ari da Silva Machado

Rua 31 de março: das ruas 29 de maio, em frente à escola BCG, até Joana Sorta e adjacentes.

Rua Cândido Luiz Braga: da Rua 29 de Maio até a Rua Possidônio Monteiro, incluindo a Rua Projetada “C”.

Matheus Muller: em frente ao Hospital Darci João Bigaton

Obras de drenagem pluvial específicas, antes do recapeamento, deverão solucionar os problemas do acúmulo de águas da chuva, evitando alagamentos e os danos recorrentes no asfalto de Bonito, que causam transtorno à população e aos nossos turistas.

Os pontos das obras de drenagem serão: