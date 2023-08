Prefeitura de Bonito convoca contemplados no 'lote urbanizado' para sorteio de lotes

Lote Urbanizado Rio da Prata / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Bonito convoca para a próxima quarta-feira, 16, os moradores contemplados no programa Lote Urbanizado Rio da Prata, para participar do sorteio de quadras e lotes.

O programa beneficia famílias com renda familiar de até R$ 4.685,00, com condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo. O município também irá doar o valor de quase R$ 5 mil para cada morador, para auxiliar na compra do material.

O evento acontece às 8h30 na Câmara Municipal. Segundo a prefeitura, município participa com o terreno e a assistência técnica, já o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses, ou seja, dois anos, e, somente com a conclusão da construção da moradia, que a mesma poderá ser habitada.