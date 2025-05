Prefeitura de Bonito desmente informação sobre falso programa habitacional

Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito emitiu nesta quinta-feira, 2, uma nota oficial desmentindo a informação que circula nas redes sociais sobre um suposto programa habitacional chamado “Mais Moradia 2025 – Conjunto Habitacional Sócioeducativo”. De acordo com o comunicado, o conteúdo é falso e foi criado como uma “brincadeira de mau gosto”, que tem causado desinformação e gerado falsas expectativas, principalmente entre as famílias que sonham com a casa própria.

A administração municipal afirmou que não há nenhum projeto com esse nome em andamento e reforçou que não existe qualquer iniciativa oficial relacionada a esse suposto programa. A Prefeitura alertou os moradores para que sempre consultem os canais oficiais antes de compartilhar informações.

Além disso, o comunicado destaca que, segundo a Lei nº 13.834/2019, a divulgação de notícias falsas é considerada crime. Dessa forma, os responsáveis pela propagação da informação falsa poderão ser responsabilizados judicialmente por danos à imagem do município e pela criação de expectativas infundadas na população.

