Prefeitura de Bonito diz que água subterrânea do cemitério apresenta conformidade

Poço instalado para monitoramento / Divulgação

A Prefeitura de Bonito divulgou nesta sexta-feira, 28, o primeiro relatório de monitoramento ambiental do Cemitério Municipal São João Batista. O resultado indica que as águas subterrâneas do local apresentam todos os padrões em conformidade com a legislação vigente.

O relatório, que foi entregue no dia 19, busca atender a legislação vigente em relação ao monitoramento do recurso hídrico no ponto onde o cemitério esta instalado e acontecerá semestralmente, avaliando a partir de então, a manutenção das atuais condição.

Este foi o primeiro registro de monitoramento devidamente validado feito no município.

Os poços de monitoramento foram implantados no mês de abril de 2023 seguindo todas as normas técnicas estabelecidas pela ABNT.