Prefeitura de Bonito entrega 23 casas para famílias em áreas de risco

Loteamento Rio Bonito II / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento de Urbanização e Regularização Fundiária (Demurf), em parceria com a Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), realiza nesta sexta-feira (29) a entrega de 23 casas do Programa Área de Risco. As novas moradias beneficiarão famílias que vivem em áreas de vulnerabilidade, como nas proximidades do Aterro Controlado e em regiões propensas a enchentes.

A cerimônia de entrega ocorrerá às 8 horas, no Loteamento Rio Bonito II, e tem como objetivo proporcionar mais segurança e qualidade de vida para os moradores que enfrentam condições precárias de habitação. O programa visa reduzir os riscos de desastres naturais e garantir uma moradia digna para as famílias em situação de risco.

A parceria entre a Prefeitura e a Agehab é fundamental para a execução do programa, que contribui para a melhoria da infraestrutura urbana e a promoção da inclusão social.