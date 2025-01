Prefeitura de Bonito inicia Mutirão de Limpeza no Assentamento Santa Lúcia

Equipes estão atuando / Divulgação

Nesta quinta-feira (23), a Prefeitura de Bonito, através da Secretaria de Obras, deu início ao Mutirão de Limpeza no Assentamento Santa Lúcia.

As equipes estão realizando serviços como roçada, remoção de entulhos e galhadas, além do patrolamento das vias para melhorar as condições de tráfego na região.

A Prefeitura segue atenta às necessidades da população e continuará promovendo ações de limpeza e manutenção em diferentes áreas do município.